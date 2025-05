O PAN quer alcançar um grupo parlamentar no dia 18 de maio. Em entrevista à Antena 1, Inês Sousa Real apela aos portugueses que votem no partido, salientando que o partido tem conseguido fazer a diferença no Parlamento mesmo com apenas uma deputada.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza rejeita apoiar um governo liderado pelo PSD e sublinha também as diferenças com o PS. Apesar de o partido ter perdido uma deputada na Assembleia Regional da Madeira e de não ter conseguido eleger um deputado para o Parlamento Europeu, Inês Sousa Real afirma não ter medo de perder o lugar na Assembleia da República.