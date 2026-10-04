PAN quer criar registo nacional de agressores de animais

Estas duas iniciativas foram anunciadas pelo PAN, em comunicado, hoje, dia em que se assinala o Dia do Animal.

Para reforçar a proteção dos animais, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) proteção contra os animais que criminalizar autonomamente a prática de zoofilia, reforçando por esta via "a proteção penal dos animais e garantindo uma resposta mais eficaz perante atos de natureza sexual praticados sobre animais".

Já com a criação do registo nacional de agressores de animais, segundo o PAN, o objetivo é "garantir o acesso das entidades competentes, como as associações de proteção animal, às condenações ou contraordenações por crimes contra animais, promovendo a fiscalização, garantindo o cumprimento das penas e prevenindo a reincidência dos maus-tratos a animais".

Em comunicado, o PAN adianta, ainda, que vai avançar no Parlamento com um conjunto de diplomas "para prevenir e combater o abandono".

Projetos que, de acordo com este partido, "vão desde o apoio às famílias, à realização de campanhas de esterilização, mas também medidas mais dissuasoras, como a perda de pontos na carta de condução ou a licença de condução para quem abandona animais na estrada ou na via pública".