Inês Sousa Real não assume qualquer compromisso para depois das eleições e afirma que, tanto pode trabalhar as causas que defende com a AD como com o PS.

A abrir o dia de campanha, a porta voz do PAN esteve na Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, para criticar o financiamento da tauromaquia. Inês Sousa Real afirma que quer levar as touradas a referendo e redirecionar o financiamento para o SNS animal.