Foto: Luís Forra - Lusa

O PAN negou estar mais próximo da AD do que do PS nesta altura. Num dia dedicado ao distrito de Faro, o partido cruzou-se com a arruada da Aliança Democrática e Inês de Sousa Real entregou ao secretário-geral do PSD, Hugo Soares, um panfleto com as propostas do partido.