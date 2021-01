Pandemia. António Costa fala em "fortíssima dinâmica de crescimento"

Não bastam as medidas de confinamento ao fim de semana. Segundo o primeiro-ministro, "é essencial adotarmos medidas, que essas medidas tenham um horizonte de um mês, e que tenham um perfil muito semelhante àquele que adotámos logo no início da pandemia, ou seja, no período de março e abril".



Decisões vão ser tomadas esta quarta-feira, e o primeiro-ministro quer que entrem em vigor o mais rápido possível. As previsões dos especialistas colocam urgência na decisão, mas António Costa defende que é preciso, também, olhar para trás.