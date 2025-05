Para a CDU, a "sondagem é na rua"

Numa arruada, na manhã de sábado, o secretário-geral do PCP desfilou com uma centena de pessoas.



No centro histórico da cidade, recusou comentar os números das sondagens. Paulo Raimundo preferiu dizer que as sondagens são na rua no contacto com as pessoas: "Às vezes ouvimos coisas menos boas e coisas muito boas. Essa é que é a nossa sondagem".