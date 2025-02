Parlamento aprova teste a voto eletrónico

A proposta teve os votos a favor de Chega, Iniciativa Liberal, CDS e Livre.



O PSD quer avançar com um projeto piloto, não vinculativo.



Insiste que é importante testar para perceber, se esta via, é ou não uma solução.



Já PS, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra e alertam para problemas de segurança e fidedignidade do sistema eleitoral.



Lembram também que alguns países já o fizeram e tiveram de recuar devido a fraudes.



A experiência do voto eletrónico tem sido defendida pelo Presidente da República devido à elevada abstenção nos círculos da emigração.



A situação é agravada, muitas vezes, por problemas no voto por correspondência.