Nos dicursos dos partidos houve até apelos ao voto por parte do CDS-PP e da Iniciativa Liberal. A esquerda multiplicou as criticas ao adiamento das celebrações. E Pedro Nuno Santos encostou a AD ao Chega. Já André Ventura atacou diretamente o primeiro-ministro. Teresa Morais, que foi a voz do PSD, destacou uma democracia consolidada, mas ainda imperfeita.