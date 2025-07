Parlamento debate revogação da lei que inscreve conceito de violência obstétrica

O CDS-PP leva o assunto ao Parlamento para retirar a ideia da lei - os centristas dizem que está desfasada da realidade, pois não existe cientificamente.O PSD acompanha os centristas nesta iniciativa. Contudo, o Livre e o PAN pretendem alargá-la.O debate acontece ainda na manhã desta sexta-feira, com uma divisão cavada no hemiciclo da Assembleia da República.A lei, que tem dentro o conceito de violência obstétrica, tinha sido aprovada há poucos meses - em março, com base em projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN. Teve na altura os votos contra do PSD e do CDS-PP.