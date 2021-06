Parlamento Europeu envia carta a pedir explicações Medina

Fernando Medina garante assumir erros no envio de dados de manifestantes a embaixadas e preferia não o fazer



O Gabinete de Fernando Medina foi responsável por agravar os procedimentos sobre o envio de dados às embaixadas, no caso das manifestações.



Esse agravamento teve efeitos a partir de 2018. A revelação está no relatório preliminar da auditoria interna ao incidente com os ativistas russos.



O caso chegou ao Parlamento Europeu que enviou uma carta a Medina a exigir respostas sobre o caso.



Duas semanas depois da polémica, Fernando Medina assume o erro.