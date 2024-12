Parlamento evoca centenário de Mário Soares

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Singular foi a palavra que mais se ouviu na sessão evocativa do centenário de Mário Soares que contou com a presença da família e diversos convidados, entre eles, Ramalho Eanes, Santana Lopes, mas também o almirante Gouveia e Melo e até Mário Centeno.