A bancada do PS remete agora para o Governo a solução definitiva sobre a fórmula de cálculo para acesso ao apoio à renda. De acordo com a oposição, um despacho interno do Ministério das Finanças baixava o número de famílias com acesso a esse subsídio.





O Executivo já esclareceu que vai clarificar a fórmula de cálculo com um novo diploma. A votação final global está marcada para dia 19 de julho.