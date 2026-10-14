Parlamento tem pela primeira vez quatro comissões de inquérito

Inês Ameixa – RTP Antena 1



As primeiras audições das investigações só devem começar no final de novembro, mas os trabalhos começam já esta manhã.Com estas duas novas comissões, passam a quatro os inquéritos que vão estar em curso na Assembleia da República. Sendo que as investigações ao INEM e aos negócios ligados aos incêndios florestais estão a entrar na fase final.