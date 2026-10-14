Parlamento tem pela primeira vez quatro comissões de inquérito

Parlamento tem pela primeira vez quatro comissões de inquérito

Há duas novas Comissões Parlamentares de Inquérito que vão arrancar esta quarta-feira na Assembleia da República. Uma para investigar os problemas relacionados com os exames nacionais e a outra para analisar os mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Pedro A. Pina - RTP

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As primeiras audições das investigações só devem começar no final de novembro, mas os trabalhos começam já esta manhã.
Inês Ameixa – RTP Antena 1
Com estas duas novas comissões, passam a quatro os inquéritos que vão estar em curso na Assembleia da República. Sendo que as investigações ao INEM e aos negócios ligados aos incêndios florestais estão a entrar na fase final.


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