Política
Parlamento tem pela primeira vez quatro comissões de inquérito
Há duas novas Comissões Parlamentares de Inquérito que vão arrancar esta quarta-feira na Assembleia da República. Uma para investigar os problemas relacionados com os exames nacionais e a outra para analisar os mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária.
As primeiras audições das investigações só devem começar no final de novembro, mas os trabalhos começam já esta manhã.Inês Ameixa – RTP Antena 1
Com estas duas novas comissões, passam a quatro os inquéritos que vão estar em curso na Assembleia da República. Sendo que as investigações ao INEM e aos negócios ligados aos incêndios florestais estão a entrar na fase final.
Com estas duas novas comissões, passam a quatro os inquéritos que vão estar em curso na Assembleia da República. Sendo que as investigações ao INEM e aos negócios ligados aos incêndios florestais estão a entrar na fase final.