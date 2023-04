Parlamento vai analisar comportamento dos deputados do Chega

Os partidos vão refletir sobre esta questão, numa conferência de líderes parlamentares agendada para o próximo dia 10 de maio.Anúncio feito há pouco no parlamento pela deputada do PS e porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha.

De recordar que ontem, durante a sessão de boas-vindas a Lula da Siva, os deputados do Chega ergueram cartazes durante toda a intervenção do presidente do Brasil no parlamento português, tendo sido repreendidos de forma veemente pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.