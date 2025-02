Parlamento vota levantamento de imunidade parlamentar de Miguel Arruda

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Nos elementos enviados pelo Tribunal Central de Instrução Criminal ao Parlamento, é referida a existência de fortes indícios da prática de oito crimes de furto qualificado, a que corresponde uma pena de prisão que pode ser superior a três anos.



Esta moldura penal torna obrigatório o levantamento da imunidade parlamentar. Em causa está o polémico caso do alegado furto de malas no aeroporto.



Em resposta à RTP, Miguel Arruda diz estar disponível a prestar todos os esclarecimentos quando for ouvido no âmbito do processo judicial.