Na apresentação, a presidente do partido garantiu estar pronta para ser primeira-ministra numa solução de governo à direita parlamentar e prometeu ser uma força de equilíbrio que permita um diálogo entre PSD e Chega.



A inscrição do Nova Direita foi rejeitada três vezes no Tribunal Constitucional por irregularidades registadas nas assinaturas entregues. Só no início deste ano o partido foi legalizado.