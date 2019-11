Partidos de um só deputado poderão ser impedidos de intervir em debates quinzenais

O assunto está, no entanto, em cima da mesa durante a Conferência de Líderes, na Assembleia da República, e parece haver abertura dos restantes partidos para uma alteração regimental.



Na anterior legislatura, foi dada uma exceção ao PAN, na altura com um só deputado eleito.



Falta agora perceber se os restantes partidos seguem o precedente em relação aos novos partidos com representação parlamentar.