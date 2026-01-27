Partidos propõem autarca de Évora para liderar associação

A escolha de Branco de Brito resulta de um acordo para uma lista consensual entre o PSD, o PS e o PCP, os principais partidos com representação autárquica após as eleições realizadas em outubro de 2025.

Nestas eleições os sociais-democratas foram o partido que mais freguesias conquistou e reclamaram a presidência da estrutura representativa das freguesias.

A lista será apresentada à votação dos cerca de 1.300 delegados no Congresso eletivo que a Anafre realiza em Portimão, entre sexta-feira e domingo.

Segundo a Carta de Compromisso Político entre os partidos, a que a Lusa teve acesso, uma lista conjunta para o Conselho Diretivo da Anafre terá nove elementos social-democratas, entre os quais o presidente, o substituto legal e três vice-presidentes, além de nove elementos do PS (dois dos quais vice-presidentes), dois elementos da CDU -- PCP/PEV (um deles vice-presidente) e um indicado por movimentos independentes.

Além dos 1.300 delegados, o congresso da Anafre em Portimão (distrito de Faro) terá cerca de 600 observadores a acompanhar os trabalhos.

Portugal tem 3.259 freguesias.