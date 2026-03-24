"Passado ainda persegue Montenegro", Rui Tavares admite que Spinumviva pode levar a eleições antecipadas

O passado ainda persegue Luís Montenegro? Sim ou não?”, questiona a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Rui Tavares é perentório: “sim!”. ”, questiona a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Rui Tavares é perentório: “

”, mas Rui Tavares avisa: “”.A outra situação que pode levar a eleições legislativas é, diz Tavares ao podcast da Antena 1,, “”.”, conclui.

“PSD, CH e PS estão a criar uma crise constitucional em câmara lenta”, acusa Rui Tavares

creio que ainda não estamos aí” porque o país está cansado de eleições. O líder do Livre defende que António José Seguro “deve usar do seu poder da palavra”. Rui Tavares responde que “” porque o país está cansado de eleições. O líder do Livre defende que António José Seguro “”.

O líder do Livre não poupa PSD, CH e PS. Rui Tavares, em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, acusa: “”., sobre a qual os partidos não se entendem.Na opinião de Rui Tavares “”.E acrescenta:”.E se essa crise se concretizar, pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, “”.

“Eleição do Constitucional abre a porta para revisão da Constituição”

pode haver um momento em que a única forma de defender a Constituição é obrigar estes partidos, que não tiveram a coragem de dizer que queriam mudar a Constituição, a apresentarem-se perante o eleitorado e dizer-lhe «agora consigam lá os 2/3»”. Questionado sobre o papel do Presidente da República nesta matéria, o líder do Livre desafia o Presidente da República, António José Seguro: “”.

Rui Tavares”, relembra o líder do Livre, que PSD e IL querem essa alteração constitucional.Rui Tavares acusa Luís Montenegro e Rui Rocha (que, na altura das últimas legislativas, era o líder da IL) de falta de honestidade quando, em campanha, “”.”, acrescenta.

“Não é só a AD que está a governar. É a AD com o Chega"

”, até porque, diz o líder do Livre, “”.Rui Tavares acusa Montenegro de se “” e afirma que “”.Tavares acredita que “”.Garante que não se sente marginalizado pelo Governo. “”.. O líder do Livre entende que a esquerda ao reivindicar o conceito de igualdade, abdicou do conceito da liberdade para os partidos da direita.”, e exemplifica: “”.Ao podcast, Tavares defende que “”. “N”, conclui.