Política
Autárquicas 2025
Passos Coelho e Spinumviva: "Espero que não se sobreponha na escolha dos eleitores"
Pedro Passos Coelho voltou a marcar presença na campanha eleitoral em Sintra, ao lado de Marco Almeida, candidato da coligação PSD-IL-PAN.
Numa altura em que a Spinumviva volta a ser notícia, o antigo primeiro-ministro preferiu não comentar o caso, mas confessou esperar que o assunto não tenha consequências no dia das eleições autárquicas: “Não gosto de me pronunciar sobre coisas que não conheço e, portanto, não trarei esse assunto para a campanha. Aquilo que espero é que as eleições possam resultar nas melhores escolhas que os eleitores possam fazer para as câmaras municipais”.
É o segundo dia consecutivo em que Pedro Passos Coelho participa na campanha de Marco Almeida.
O antigo primeiro-ministro garante que está presente para manifestar o seu apoio ao candidato e lamenta não o ter feito antes: “Tenho alguma pena de que, quando se iniciou o ciclo autárquico que agora se encerra, não tenha podido apoiar Marco Almeida como candidato à Câmara. Hoje estou muito persuadido de que essa eleição poderia ter sido bem-sucedida”.
Pedro Passos Coelho participou num jantar-comício em Terrugem, Sintra, que reuniu mais de 800 apoiantes da candidatura que junta PSD, IL e PAN.
Marco Almeida tenta conquistar a Câmara liderada por Basílio Horta, apoiado pelo PS desde 2013 e que atingiu o limite de mandatos.