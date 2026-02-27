Passos Coelho. Governo tem todas as condições para avançar com reformas

Questionado à margem de uma iniciativa, em Coimbra, sobre a sugestão que deixou ao Governo para que equacione eleições antecipadas se o pacote das leis do trabalho for chumbado, Passos Coelho atirou essa decisão para o executivo.





"Ao Governo é que cabe essa orientação e saber se precisa de mais apoio ou menos apoio, isso é um cálculo que o Governo tem de fazer. Agora aquilo que eu quis chamar a atenção é que não é pelo facto de não haver uma maioria absoluta que os Governos estão impedidos de apresentar as suas ideias, os seus projetos, as suas propostas de reforma. E Portanto eu espero que o Governo se sinta incentivado a fazê-lo, é apenas isso", disse Passo Coelho.

Apesar do seu regresso ao espaço mediático, Passos Coelho garante que pretende apenas deixar algumas reflexões, sublinhando que não é candidato a qualquer cargo.

"Não é regresso de coisa nenhuma porque eu não estou de candidato a coisa nenhuma como é sabido. Isso não significa que não possa ocasionalmente fazer, do ponto de visto público, alguma reflexão e algum contributo sobre o que se passa".