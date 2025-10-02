Passos Coelho, "O Desejado", entra na campanha autárquica para ser "amuleto" na Amadora e com recados aos que "andam nas trincheiras"
Fotos: Inês Ameixa
Apesar do recato de quem está "fora da vida política activa", Pedro Passos Coelho surgiu na campanha autárquica com recados aos partidos e para apoiar a candidatura de Suzana Garcia (PSD/CDS/PPM/MPT/RIR) à Câmara Municipal da Amadora. O concelho, esse, conhece-o bem, não tivesse ali sido candidato autárquico em 1997 — alcançou perto de 27% dos votos, tendo ficado como vereador.
Já num discurso durante o jantar, num restaurante na Brandoa, Amadora, Pedro Passos Coelho discursou depois da candidata, Suzana Garcia, e de Manuel Luís Goucha, apresentador de televisão e mandatário da candidatura. Na sala reinou o silêncio absoluto apenas quando falou o antigo chefe de Governo e líder do PSD, que chegou a ser aplaudido de pé pelos presentes.
"O respeito que devemos uns aos outros é essencial para ter um partido grande, uma cidade grande. Todos aqueles que andam nas trincheiras, a varrer os que não gostam, a enxotar os que acham que lhes podem trazer problemas, acabam numa trincheira cada vez mais estreita e pequenina", atirou Passos Coelho. Mas os recados, com possíveis leituras políticas, não ficaram por aí: "As únicas mudanças que duram, que ficam, são aquelas que as pessoas sentem que são importantes e desejadas. Quando não podem ser impostas, mas seguem o seu caminho, as pessoas deitam-nas fora. Só fica o que é desejado".
Passos Coelho foi a estrela da noite, na Amadora, com direito a cognome atribuído por Manuel Luís Goucha. "Se eu tivesse de cognominar Passos Coelho seria 'O Desejado'. Tenho a certeza de que a história far-lhe-á justiça e aqueles que ainda hoje o vilipendiam hão de perceber que este homem salvou-nos da falência enquanto país", defendeu Goucha.
Além do antigo primeiro-ministro e do apresentador de televisão, Suzana Garcia juntou os ex-governantes Miguel Relvas e Miguel Frasquilho. Já a antiga ministra e líder do PSD Manuela Ferreira Leite chegou a ser anunciada no jantar, mas não compareceu por razões pessoais. No seu discurso, a candidata do PSD à Câmara da Amadora pediu uma mudança no concelho e insistiu na "erradicação" do bairro da Cova da Moura.