Passos de saída propõe antecipação de eleições internas para dezembro

RTP03 Out, 2017, 21:43 / atualizado em 03 Out, 2017, 22:04 | Política

Pedro Passos Coelho anunciou hoje que não se recandidata à liderança do PSD, ao fim de quase oito anos à frente do partido. No arranque do Conselho Nacional desta terça-feira, o ainda líder dos social-democratas assumiu que não esperava um resultado "tão pesado" nas eleições autárquicas de domingo. O Conselho Nacional do PSD volta a reunir-se na próxima segunda-feira, dia 9, para marcar a data das eleições diretas



Dois dias depois do escrutínio, Passos confessou que recebeu o pior resultado de sempre do PSD em eleições autárquicas com surpresa. “Este não foi um resultado que eu esperasse”, reconheceu.



"Gosto de assumir responsabilidades. O resultado foi mau e foi pesado", referiu o líder do PSD. "Não há nenhuma duvida que o caráter das eleições é local, as eleições têm sempre uma leitura nacional e um significado nacional", acrescentou.



(em atualização)