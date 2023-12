Passos estima que Governo de Costa caiu por "indecente e má figura"

À chegada ao Campus de Justiça, em Lisboa, para ser ouvido esta terça-feira como testemunha no julgamento do processo da EDP, Pedro Passos Coelho começou por procurar demarcar-se do contexto de pré-campanha para as eleições legislativas antecipadas. Mas acabou por manifestar o desejo de que "o país saiba identificar no atual Governo que está a cessar funções responsabilidades graves na situação a que o país chegou".