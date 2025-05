Passos pede reformismo e que país "não se alheie" do que se passa no mundo

À entrada para o almoço com vários ex-líderes do PSD para assinalar os 51 anos do partido, na sede nacional, Passos Coelho disse não querer "intervir no desenrolar da campanha eleitoral" nem pronunciar-se sobre temas da ordem do dia, dizendo pretender apenas fazer "uma brevíssima reflexão".

"O meu desejo profundo é que, nestes anos que temos por frente, o PSD possa fazer pleno jus à sua tradição reformista em Portugal. O mundo inteiro vive tempos de transformações muito grandes, de grandes incertezas, quer ao nível da segurança e da defesa, quer ao nível económico e político, e isso ainda acentua mais a importância de tratar de relevar reformas importantes que o país ainda precisa de fazer para superar vulnerabilidades estruturais que ainda são manifestas", alertou.

Para o antigo primeiro-ministro, tal exige "evidentemente, estabilidade política", mas não apenas: "É preciso que exista, verdadeiramente, um espírito reformista que possa estar ao serviço dessa estabilidade", disse, sem nunca responder se a AD ou Luís Montenegro têm essas características.

"É importante que o país não se alheie do que está a acontecer no mundo e se vá preparando para o que aí vem. E isso vai exigir estas duas coisas nestes próximos anos", reiterou.