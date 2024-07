Paulo Núncio quer PS a participar na negociação sobre redução do IRC

Paulo Núncio falava na sessão de abertura das jornadas parlamentares do CDS, que decorrem até terça-feira na Assembleia da República.O líder parlamentar centrista apela à responsabilidade política do PS tanto na negociação do próximo Orçamento do Estado como da baixa do IRC.



Nas próximas horas, haverá intervenções de Manuel Monteiro e José Ribeiro e Castro. Na terça-feira, será a vez de Paulo Portas, que falará num painel sobre geopolítica.