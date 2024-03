Paulo Pedroso: PS fez "leitura apressada" dos resultados eleitorais

É o entendimento do antigo ministro e secretário de Estado, que fez parte de dois Governos socialistas. Em declarações à Antena 1, Pedroso reconhece que o partido agora conduzido por Pedro Nuno Santos perdeu muitos votos em relação a 2022, mas diz também que a leitura formal dos resultados da noite eleitoral foi apressada.

Paulo Pedroso, agora independente, deixou de ser militante do PS há quatro anos.



O antigo ministro do Trabalho e da Solidariedade de António Guterres diz à Antena 1 que interpretou o discurso de Pedro Nuno Santos como a entrada do Partido Socialista num novo ciclo político.