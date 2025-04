Paulo Raimundo. "É preciso" que os jovens "deem um murro na mesa"

Foto: Francisco Romão Pereira - RTP

Paulo Raimundo considerou tais sondagens "erradas" e lembrou que o PCP é "um partido que se apresenta com propostas concretas", para o fim das propinas, para criar 30 mil novas camas universitárias, que coloca no centro o fim da precariedade laboral e o aumento dos salários, entre outras.



"Os jovens são inundados com promessas e ilusões", apontou, "e depois há a realidade", de milhares de jovens "sem conseguirem sair de casa dos pais".



"É preciso que essas novas gerações deem um murro na mesa e façam um sobressalto", desafiou. "Precisamos de uma rotura com este caminho que está a empurrar os jovens não para o futuro mas para o passado".



Paulo Raimundo afirmou estar "convencido" que "o projeto que responde aos mais jovens e às suas necessidades é o projeto da CDU".



Paulo Raimundo considerou ainda que o "fascismo não morreu" mas que um bando de delinquentes fascistas" que entraram emconfrontos com a polícia no Martim Moniz no dia 25 de Abril, "não podem marcar" os valores da revolução, mostrando-se convicto que a juventude portuguesa não irá deixar ressurgir o fascismo.



O secretário-geral do PCP afirmou ainda que "não acredita no cenário" de uma possível guerra na Europa que tem estado a levar os estados europeus, incluindo Portugal, a investir mais na indústria europeia de Defesa, no quadro da NATO. "Estamos a ser enganados", afirmou.



Os investimentos na defesa ameaçam os apoios sociais, criticou.



Para a próxima legislatura, Paulo Raimundo promete "escancarar" janelas para abrir "caminho às soluções" de esquerda, criticando o Partido Socialista por "se colar ao PSD".