Paulo Raimundo. "Isto não é uma festa, é uma celebração"

"As festas podem-se adiar, as celebrações não se adiam", acrescentou numa crítica ao apelo do governo para os membros do executivo se coibirem nos festejos do dia devido ao luto nacional decretado pela morte do papa Francisco.



O primeiro-ministro adiou para dia 1 de maio a programação prevista para os jardins e piso térreo da sua residência oficial, o que foi interpretado pela esquerda como uma desvalorização da data o dos objetivos da revolução.



O líder do Partido Comunista Português afirmou que "a maior resposta a essa brincadeira é o que está a acontecer aqui", aproveitando para apelar a "manter viva a revolução".