Paulo Raimundo junta-se a António Filipe na campanha

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, juntou-se hoje à campanha de António Filipe para as presidenciais, no Porto.

Inês Martins /

Foto: Inês Martins

A caminho do comício, os dois seguiram lado a lado, rodeados de jovens apoiantes, numa rua íngreme. "Sempre a subir. É difícil, mas é sempre a subir", disse Paulo Raimundo.
 
À chegada, foram recebidos por centenas de pessoas. O primeiro a discursar foi Paulo Raimundo, que procurou afirmar António Filipe como o candidato que está com os trabalhadores, atento ao problema da habitação, contra as guerras e a favor do cumprimento da Constituição tal como ela está.
 
A seguir, António Filipe reafirmou essas preocupações e anda se atirou aos adversários do "consenso neoliberal", que querem "legalizar o lobbying, que apresentam hipocritamente como se fosse uma fantástica medida contra a corrupção".

Amanhã, os dois voltam a estar juntos num comício em Lisboa.
