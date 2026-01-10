Política
Presidenciais 2026
Paulo Raimundo junta-se a António Filipe na campanha
O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, juntou-se hoje à campanha de António Filipe para as presidenciais, no Porto.
Foto: Inês Martins
À chegada, foram recebidos por centenas de pessoas. O primeiro a discursar foi Paulo Raimundo, que procurou afirmar António Filipe como o candidato que está com os trabalhadores, atento ao problema da habitação, contra as guerras e a favor do cumprimento da Constituição tal como ela está.
A seguir, António Filipe reafirmou essas preocupações e anda se atirou aos adversários do "consenso neoliberal", que querem "legalizar o lobbying, que apresentam hipocritamente como se fosse uma fantástica medida contra a corrupção".
Amanhã, os dois voltam a estar juntos num comício em Lisboa.