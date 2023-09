Rangel aproveitou também para acusar o Governo, que apelida de “grisalho”, de não ter políticas direcionadas à juventude durante uma conferência sobre o alargamento do direito ao voto aos cidadãos de 16 e 17 anos.



Um evento em que também participou o presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, José Matos Correia, e que no campo do alargamento do voto é contra esta possibilidade.