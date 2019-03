Paulo Rangel não poupa críticas a Pedro Marques

Mário Aleixo - RTP01 Mar, 2019, 06:49 / atualizado em 01 Mar, 2019, 09:03 | Política

“A SIC convidou-nos para um debate a 5 de março e Pedro Marques recusou o debate porque tem medo de ser confrontado com a verdade e quer editar no Twitter as ‘fake news’ que bem lhe aprouver”, acusou.



Designando Pedro Marques como “o ministro-candidato e candidato-comissário” - numa alusão à possibilidade de vir a ser apontado pelo Governo português como comissário europeu - , Paulo Rangel dedicou-lhe mesmo uma música de António Variações, “Estou Além”: “Só estou bem onde não estou”.



A Pedro Marques, Rangel apontou ainda responsabilidades nos atrasos nas verbas para a recuperação dos incêndios e no ‘desvio’ de verbas do Fundo da Solidariedade para a administração central.

Para Rangel, o candidato socialista “tem um problema de fundo com os fundos” ao dizer que Portugal está em primeiro lugar na execução dos fundos europeus, posição que diz não ocupar desde 2015, com o anterior Governo.





Reportagem da jornalista Ana Isabel Costa, Antena 1







“Quem era o ministro responsável pela reconstrução e pela reabilitação de quem se esperava que fosse um novo Marquês de Pombal? Era o ministro Pedro Marques”, acusou.“Nós não vamos tolerar uma relação difícil com a verdade, já tolerámos entre 2005 e 2011, não vamos repetir em 2019”, avisou Paulo Rangel.