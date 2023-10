A deputada do PCP, Paula Santos, registou uma "consideração genérica relativamente aos problemas mais gerais" no discurso do presidente da República, mas frisa que são necessária "opções políticas concretas" para haver mudança.

"Registamos no discurso do senhor presidente da República uma consideração genérica relativamente aos problemas mais gerais (...) mas a questão da mudança (...) exige opções políticas concretas", disse a deputada comunista, apontando que "isso esteve ausente no discurso" de Marcelo Rebelo de Sousa.