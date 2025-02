PCP acusa Chega de tentar "desviar atenções" com moção de censura

O Chega levou na sexta-feira à Assembleia da República uma moção de censura ao Governo PSD/CDS-PP que foi chumbada, com a abstenção do PCP e o voto favorável apenas do partido proponente.

"Camaradas, nós não estivemos perante uma real moção de censura. Nós estivemos perante um instrumento de desvio de atenções para descentrar o problema que esse partido [Chega] enfrenta. Esse partido que é um hino à hipocrisia, um hino à demagogia. Um partido que se diz antissistema, mas é o pior que o sistema tem para oferecer, que se diz diferente dos outros e é verdade, mas para pior diferente dos outros", declarou Paulo Raimundo, no Porto.

Paulo Raimundo participou hoje na XIV Assembleia da Organização Regional do Porto (AORP) "Reforçar o Partido, Tomar a iniciativa, Por uma região com futuro", no Teatro Rivoli, tendo sido ovacionado perante uma sala cheia de comunistas e simpatizantes do PCP, com bandeiras vermelhas do partido.

No seu discurso de encerramento, declarou que o Chega não merece "nenhuma credibilidade", acusando aquele partido de extrema-direita de usar uma moção de censura "para procurar abafar" e "desviar atenções dos seus próprios problemas".

"Não tenhamos nenhuma ilusão sobre isso", afirmou o secretário-geral do PCP, asseverando, por outro lado, que os comunistas não vão "branquear as opões erradas deste Governo".

"Não limpamos a imagem do Governo, não limpamos as responsabilidades deste Governo PSD/CDS, que está com pressa, que está empenhado na propaganda e que olha para cada problema que enfrentamos como uma nova oportunidade de negócio. Um Governo submisso à União Europeia e à NATO e à industria do armamento. Um Governo que coloca o país ao serviço da militarização e da guerra", criticou.

Para Paulo Raimundo, "há muitas razões para censurar a política" do executivo liderado por Luís Montenegro e quem dela beneficia.

"Curiosamente, nenhuma dessas razões para censurar a política do Governo esteve presente ontem [sexta-feira] na moção de censura que um determinado partido decidiu apresentar ao Governo, mas deixando de lado a política do Governo", acrescentou.

Contudo, de acordo com Paulo Raimundo, sabe-se muito bem porque é que o Chega não censurou essa política: "Porque, para lá da demagogia, para lá da hipocrisia, esse partido, o Chega, está comprometido até ao pescoço com a política que está em curso."

No entendimento do dirigente comunista, se o PS não tivesse "dado uma abébia na votação do Orçamento do Estado", o Chega e a Iniciativa Liberal "teriam votado a favor do Orçamento, porque estão profundamente de acordo" com o documento.