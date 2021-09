PCP acusa Costa de deitar "lágrimas de crocodilo" em relação à Galp

O secretário-geral do PCP esteve esta manhã em Odemira, e lembrou que o PS recusou o projeto dos comunistas para travar o despedimento coletivo.



Jerónimo de Sousa falou da exploração de imigrantes na região e nas redes de tráfico humano e diz que o problema tenderá a aumentar com a permissividade do governo devido à resolução do Conselho de Ministros que alarga o perímetro da instalação de mais estufas.



Odemira, defende a CDU, precisa de mais apoios aos pequenos e médios agricultores, apoios na agua e na energia.



O líder dos comunistas diz que há passividade e cooperação do Governo e que, por isso, as declarações de António Costa não passam de lágrimas de crocodilo.