PCP acusa PS de dar a mão ao Governo

A líder parlamentar comunista criticou em particular medidas como a redução do IRC, “a criação de novas parcerias público-privadas” e o “avanço com um plano de privatizações”, salientando que, enquanto foram concretizadas, os trabalhadores assistiram à redução dos seus salários e pensões, “à degradação dos serviços públicos” e a “dificuldades no acesso à saúde ou à habitação”.Paula Santos referiu que o PCP procurou denunciar na Assembleia da República “as consequências das opções do Governo” e apresentar “soluções concretas para dar resposta aos problemas mais prementes com que os trabalhadores e as populações se confrontam”, destacando as 185 iniciativas parlamentares apresentadas.





(Com Lusa)