PCP avisa que dar "suporte a política antipopular" da direita seria inaceitável

Em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa, após uma reunião do Comité Central do partido, Paulo Raimundo considerou que o crescimento da AD, Chega e IL nas legislativas é uma "evolução negativa" e "comporta o perigo real da concretização da agenda retrógrada, neoliberal e antipopular".

"Perante esta realidade, não são aceitáveis entendimentos com a direita e as suas conceções reacionárias, retrógradas e antidemocráticas e dar suporte à sua política antipopular", avisou Paulo Raimundo, numa aparente alusão a possíveis entendimentos entre a AD e o PS.

Antes de anunciar que o PCP vai apresentar uma moção de rejeição do programa do Governo, Paulo Raimundo defendeu que "o que se impõe neste momento é resistir e dar combate de forma determinada à agenda em curso e que vão procurar intensificar".

"Não há estabilidade com a instabilidade da vida. Os resultados eleitorais e a sua expressão institucional não legitimam opções erradas e contrárias às respostas que se impõem em prol da vida da maioria", defendeu.

Para Paulo Raimundo, "este é o tempo de dar combate à política de baixos salários e pensões, de ataque aos direitos dos trabalhadores e aos serviços públicos, de negação do direito à habitação, de mais e mais injustiças e favores ao capital, de submissão nacional e corrida aos armamentos".

"Este não é o momento de esperar para ver, de encolhimentos ou ilusões. Este é o tempo de os democratas e patriotas assumirem o caminho da resistência e da luta contra o retrocesso e abrir o caminho de que Portugal precisa", defendeu.

Apelando a que se tome a iniciativa, Paulo Raimundo considerou que é necessário afirmar uma "política de rutura ao serviço da maioria", pedindo "clarificação e convergência" nesse sentido, mas avisando que o caminho não deve ser o da "diluição" -- expressão que tem utilizado para descartar coligações pré-eleitorais à esquerda.

"O caminho não é a diluição, mas sim a afirmação da alternativa que se impõe. Uma afirmação clara, de coragem, que dê perspetivas aos trabalhadores, às massas populares e à juventude, a todos os que justamente têm razões para estar descontentes e sem esperança", referiu.

O secretário-geral do PCP sustentou que as eleições "criaram ainda mais condições para acentuar a instabilidade da vida" e defendeu que "parte significativa dos que deram o seu voto à direita" vão ser as suas "principais vítimas", prevendo que "aqueles que hoje lhes deram a vitória serão os primeiros, amanhã, a mandá-los abaixo".

Questionado sobre o que é que explica o desaire eleitoral da esquerda nestas legislativas, Paulo Raimundo disse que o resultado da CDU é explicado pela "profunda ligação à vida, à realidade" e por ter abordado o que "importa na vida das pessoas".

"Se todos nos tivéssemos empenhado em falar da vida das pessoas e das soluções que se impõem para a vida das pessoas, talvez os resultados tivessem sido outros na globalidade", referiu.

Sobre se teme que a direita reveja a Constituição da República, uma vez que terá os dois terços de deputados necessários, Paulo Raimundo deixou um apelo a que "os democratas e patriotas" defendam a lei fundamental e "façam tudo o que estiver ao seu alcance para que ela tenha efeitos práticos na vida de cada um".

Interrogado se considera que, com as eleições, Luís Montenegro fica ilibado das suspeitas sobre a Spinumviva, Paulo Raimundo disse que as legislativas "não limpam nada" e "não o livram dessa profunda incompatibilidade entre a sua agenda legítima profissional, mas completamente incompatível com as responsabilidade que tem enquanto primeiro-ministro".