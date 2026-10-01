Política
PCP critica "chantagem das contas certas" e acusa Governo de criar instabilidade
Na abertura das jornadas parlamentares do PCP, que decorrem entre hoje e amanhã em Lisboa, a líder parlamentar comunista rejeitou o que diz ser a narrativa “desfasada da realidade” do Governo e insistiu que “a vida dos trabalhadores e do povo está muito pior”. Paula Santos entende mesmo que o executivo está a responder ao agravamento do custo de vida fazendo "chantagem" com as contas certas e defende que as opções políticas seguidas por Luís Montenegro só estão a “gerar instabilidade e incerteza na vida de quem trabalha e de quem trabalhou a vida inteira”.
São críticas que o PCP estende à habitação, um dia depois de o Parlamento ter aprovado na generalidade, graças à abstenção do Chega, o pedido de autorização legislativa para o Governo alterar o regime de arrendamento urbano. Paula Santos aponta incoerências ao partido liderado por André Ventura.
"Multiplicou-se em declarações nos últimos dias sobre habitação e a salvaguarda da casa das famílias", afirma a deputada comunista, acusando o Chega de "no momento da verdade" dar a mão ao PSD e ao CDS "para avançar com a precarização do arrendamento e para mandar os inquilinos para a rua com a aceleração dos despejos".
Nos próximos dois dias a bancada parlamentar do PCP vai discutir os direitos dos pais e das crianças, nas primeiras jornadas parlamentares da atual sessão legislativa. Paula Santos reforça a importância de discutir este tema, defendendo que garantir os direitos das crianças “é um projeto de desenvolvimento humanista”.
"Multiplicou-se em declarações nos últimos dias sobre habitação e a salvaguarda da casa das famílias", afirma a deputada comunista, acusando o Chega de "no momento da verdade" dar a mão ao PSD e ao CDS "para avançar com a precarização do arrendamento e para mandar os inquilinos para a rua com a aceleração dos despejos".
Nos próximos dois dias a bancada parlamentar do PCP vai discutir os direitos dos pais e das crianças, nas primeiras jornadas parlamentares da atual sessão legislativa. Paula Santos reforça a importância de discutir este tema, defendendo que garantir os direitos das crianças “é um projeto de desenvolvimento humanista”.