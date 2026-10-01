PCP critica "chantagem das contas certas" e acusa Governo de criar instabilidade 

São críticas que o PCP estende à habitação, um dia depois de o Parlamento ter aprovado na generalidade, graças à abstenção do Chega, o pedido de autorização legislativa para o Governo alterar o regime de arrendamento urbano. Paula Santos aponta incoerências ao partido liderado por André Ventura."Multiplicou-se em declarações nos últimos dias sobre habitação e a salvaguarda da casa das famílias", afirma a deputada comunista, acusando o Chega de "no momento da verdade" dar a mão ao PSD e ao CDS "para avançar com a precarização do arrendamento e para mandar os inquilinos para a rua com a aceleração dos despejos".Nos próximos dois dias a bancada parlamentar do PCP vai discutir os direitos dos pais e das crianças, nas primeiras jornadas parlamentares da atual sessão legislativa. Paula Santos reforça a importância de discutir este tema, defendendo que garantir os direitos das crianças “é um projeto de desenvolvimento humanista”.