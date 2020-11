O líder do PCP considera que egoísmo seria abdicar da realização do encontroquando há milhares de portugueses nos locais de trabalho.Jerónimo de Sousa demarcou-se ainda das políticas do governo, apesar da abstenção no Orçamento do Estado por parte do PCP



Falava de políticas com "consequências negativas para o país" agravadas pela pandemia de covid-19.





Reportagem de Natália Carvalho.