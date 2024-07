Foto: Carlos Barroso - Lusa

No final de uma reunião entre o PCP e o partido Livre, ambas as forças políticas falaram na necessidade de dar novas soluções ao problemas de todo o país e não apenas de uma minoria.



Isabel Mendes Lopes, do Livre, diz que vão continuar a aprofundar as políticas de convergência. Paulo Raimundo insiste que o Partido Socialista não é alternativa à política de direita.