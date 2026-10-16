PCP diz que Governo é egoísta ao não garantir direitos constitucionais





Paula Santos insiste que o país precisa de medidas concretas e quer confrontar um Governo que, defende o PCP, se tem mostrado incapaz de dar resposta aos problemas do país.O PCP pediu a presença, na Assembleia da República, dos ministros da Economia, das Finanças e da Habitação.

Entre os temas em debate, a habitação vai estar presente, numa altura em que a cidade do Porto é palco de protestos.Depois de o primeiro-ministro ter pedido aos manifestantes que não se guiem por "razões egoísticas", a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, devolve a acusação. Diz que o Governo se recusa a garantir condições de vida aos portugueses.O debate no Parlamento tem lugar na véspera de uma manifestação nacional pela CGTP contra o aumento do custo de vida e pela defesa de melhores salários, pensões e serviços públicos.