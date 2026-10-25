PCP diz que "Governo não pode usar a polícia para reprimir manifestantes"

João Ferreira considera que o problema "da Habitação em Portugal atingiu uma dimensão tal" que é "um problema nacional, um problema de todos".



O que se reflete nas dezenas de milhares de pessoas que se têm manifestado, assumiu: "é compreensível que as pessoas se manifestem", principalmente quando o Governo, "em lugar de encontrar medidas para resolver o problema, avança com propostas que o vão agravar".



Por isso, o representante comunista acredita que o Executivo tem, perante as reivindicações, "que olhar ao problema e avançar com medidas para resolver".



"Não é perseguir manifestantes, mandar a polícia reprimir manifestações, fazer interpretações altamente restritivas do direito e da liberdade de manifestação", continuou. "O Governo não pode usar a polícia para reprimir manifestantes que se manifestaram sempre ordeiramente, pacificamente".



"A solução é responder aos problemas", repetiu.