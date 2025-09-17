PCP diz que reforma "Trabalho XXI" foi feita "à moda do século XIX"

"Precisamos da vida dos trabalhadores a avançar, e precisamos de um país a avançar, e com este pacote laboral é só o retrocesso. Um pacote laboral que se intitula, de forma um bocadinho provocatória, de `Trabalho XXI`, mas que no fundo é `Trabalho XXI` à moda dos direitos de trabalho do século XIX", acusou Paulo Raimundo.

O secretário-geral comunista falava à agência Lusa à margem de um encontro com a CGTP-IN, na sede desta confederação sindical, após questionado sobre as declarações do líder do PS, que defendeu hoje que o próximo Orçamento do Estado não deve refletir alterações à lei laboral, afetar o SNS nem a Segurança Social, considerando esse o "ponto de partida" para o diálogo com o Governo.

"Convenhamos que essa afirmação de que o pacote laboral não pode estar no Orçamento é uma afirmação um bocadinho coxa, no mínimo, porque nenhum pacote laboral está no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, portanto isso talvez seja uma forma que o PS está a encontrar para justificar a sua participação ativa na discussão do Orçamento, que não serve ao país", acusou.

Raimundo desvalorizou o facto de o PCP não ter sido convocado para uma reunião em São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, sobre a proposta orçamental à semelhança de Chega, PS e IL, afirmando que não necessita de um encontro "para perceber o que é que o Governo quer".

Na ótica do PCP, o executivo pretende "desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, continuar a atacar os serviços públicos, continuar a transferir recursos públicos para as mãos dos grupos económicos, nomeadamente com a descida do IRC".

"O Governo quer uma política aos serviços dos grupos económicos, contra a vontade, contra as necessidades da maioria. E quem se alinhar com este objetivo vai ter de responder perante o país sobre as suas opções", advertiu.

Paulo Raimundo voltou a considerar "curiosas" as "cotoveladas entre PS e Chega para ver quem é o melhor parceiro para discutir com o Governo um orçamento que não serve ao país".