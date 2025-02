PCP exige fim da exclusividade da Fertagus na linha Lisboa/Setúbal e mais operação da CP

Estas medidas constam de um projeto de resolução apresentado aos jornalistas pela líder parlamentar comunista, Paula Santos, que acusou o Governo PSD/CDS de defender soluções erradas para resolver os atuais problemas de oferta no transporte ferroviário entre Lisboa e Setúbal.

"A solução para o problema da oferta no transporte ferroviário entre Setúbal e Lisboa passa pelo fim da exclusividade da Fertagus e pela possibilidade de autorizar a CP a prestar também serviço nessa linha", sustentou Paula Santos.

De acordo com a líder parlamentar do PCP, a solução passa ainda por dar orientações à própria CP para realizar um plano que permita assegurar essa ligação, "em particular (como hipótese) entre Fogueteiro e Lisboa", mas "sem reduzir a resposta da própria CP a norte do Tejo".

Paula Santos considerou essencial a aquisição de mais material circulante por parte da CP, tendo em vista o alargamento da oferta de transporte ferroviário.

"A solução passa também pela integração da Fertagus na CP. Precisamos de transporte público assegurado pela empresa pública com a qualidade que é necessária", justificou.

Perante os jornalistas, a presidente do Grupo Parlamentar do PCP advogou que a CP tem condições para alargar a oferta de transporte ferroviário, desde que sejam fornecidos os instrumentos necessários.

"A CP tem condições para o fazer. E é necessário que se avance desde já no sentido da integração da própria Fertagus na CP para garantir, de facto, o interesse público, permitindo a resolução dos problemas com que as populações neste momento estão confrontadas ao não se garantir o transporte que é necessário", acrescentou.