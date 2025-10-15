PCP não afasta possibilidade de pedir recontagem de votos em Lisboa

Foto: António Antunes - RTP

O PCP não pediu ainda a recontagem de votos em Lisboa, mas não afasta essa possibilidade. A CDU ficou a 11 votos do Chega na eleição para a autarquia. E na freguesia de S. Domingos de Benfica, 60 votos não terão sido contados, devido a um erro na impressão do boletim para a Assembleia de Freguesia, detetado durante o voto antecipado.