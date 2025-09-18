PCP não quer despedimentos por inadaptação mesmo com indemnização
Foto: Sol - Unsplash
O Partido Comunista Português apresentou esta quinta-feira, no Parlamento, um pacote de alterações às leis laborais. Os comunistas pretendem anular a possibilidade de despedimento por inadaptação ao posto de trabalho.
Outro dos destaques é a mudança na forma de cálculo das indemnizações por despedimento individual.
O deputado Alfredo Maia defende que os trabalhadores que aceitem indemnizações possam manter o direito a contestar o despedimento.