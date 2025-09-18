Em direto
PCP não quer despedimentos por inadaptação mesmo com indemnização

O Partido Comunista Português apresentou esta quinta-feira, no Parlamento, um pacote de alterações às leis laborais. Os comunistas pretendem anular a possibilidade de despedimento por inadaptação ao posto de trabalho.

Outro dos destaques é a mudança na forma de cálculo das indemnizações por despedimento individual.

O deputado Alfredo Maia defende que os trabalhadores que aceitem indemnizações possam manter o direito a contestar o despedimento.

Os comunistas querem ainda o regresso da fórmula de cálculo do pagamento das horas extra, reduzido no tempo da troika e que deve agora ser reposto com por exemplo o pagamento a 100 por cento do trabalho extraordinário em dia de folga e feriados.

