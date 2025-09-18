PCP não quer despedimentos por inadaptação mesmo com indemnização

Outro dos destaques é a mudança na forma de cálculo das indemnizações por despedimento individual.





O deputado Alfredo Maia defende que os trabalhadores que aceitem indemnizações possam manter o direito a contestar o despedimento.





Os comunistas querem ainda o regresso da fórmula de cálculo do pagamento das horas extra, reduzido no tempo dae que deve agora ser reposto com por exemplo o pagamento a 100 por cento do trabalho extraordinário em dia de folga e feriados.