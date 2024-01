António Pedro Santos - Lusa

Na apresentação do programa eleitoral da CDU não há ideias propriamente novas porque as antigas continuam por cumprir. A coligação comunista acredita que vai recuperar. O secretário-geral do PCP não traça um quadro para aumentos do salário mínimo, como fizeram PSD e PS, e quer mil euros já este ano porque considera que é agora que o aumento é necessário.