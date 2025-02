PCP pede que Governo condene "clara e inequivocamente" declarações de Trump

Em comunicado, o PCP "denuncia e condena firmemente as recentes e graves declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à situação na Palestina e no Médio Oriente, que explicitamente proclamam a expulsão do povo palestiniano da Faixa de Gaza e a ocupação deste território pelos Estados Unidos".

Para o partido, estas declarações, proferidas no âmbito da visita aos Estados Unidos do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "constituem uma arrogante afirmação dos sinistros projetos que unem o sionismo israelita e o imperialismo norte-americano, visando liquidar a causa nacional palestiniana e impor o seu domínio no Médio Oriente".

"Tais declarações e os projetos que comportam exigem do Governo português uma clara e inequívoca condenação e posição em defesa dos legítimos e inalienáveis direitos nacionais do povo palestiniano, consagrados no direito internacional, incluindo em inúmeras resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU)", lê-se no comunicado.

O PCP reafirma ainda a "importância da intensificação da solidariedade para com a heroica luta do povo palestiniano pela criação do seu próprio Estado independente e soberano" e apela à participação mas manifestações em Lisboa e no Porto, no próximo dia 18 de fevereiro, de apelo a um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza.

Esta terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse que quer que os Estados Unidos assumam o controlo da Faixa de Gaza e reconstruam o território, depois de os palestinianos serem expulsos para outros locais.

Após um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, em Washington, Trump não excluiu a possibilidade de enviar tropas norte-americanas para apoiar a reconstrução de Gaza e disse que pretende que a ocupação dos Estados Unidos daquele enclave seja de "longo prazo".

Em reação, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que o plano de Trump para a Faixa de Gaza é uma ideia que "pode mudar a história".

Questionado sobre estas declarações de Donald Trump, o ministro da Defesa, Nuno Melo, considerou que "não lhe compete comentar" política interna norte-americana e salientou que é "muito relevante perceber que os Estados Unidos são um aliado fundamental da NATO".

O governante defendeu que o Governo tem que assegurar que Portugal cumpre os seus compromissos com a Aliança Atlântica de maior investimento em Defesa "que permitam maior capacitação das Forças Armadas".

"O resto são singularidades da política norte-americana que por estes dias vai sendo, a esse propósito, muito rica e animando noticiários", completou.

Estas declarações de Nuno Melo levaram o BE a pedir a audição urgente do ministro, considerando que são "muito graves", opinião que foi igualmente partilhada pelo Livre.