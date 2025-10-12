Política
Autárquicas 2025
PCP-PEV ganha a Câmara de Mora ao PS
A CDU (PCP/PEV) venceu as eleições autárquicas de hoje em Mora, distrito de Évora, conquistando esta câmara ao PS, quando estão apurados os resultados nas quatro freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.
Depois da CDU, com 45,66% dos votos e três mandatos, o segundo mais votado foi o PS, com 36,39%, e dois mandatos.
Em terceiro lugar ficou o movimento designado MAIS - Mora, com 12,36% dos votos, que não elegeu para a câmara.
Luis Simão Duarte de Matos será o novo presidente da Câmara Municipal de Mora, com maioria absoluta.
