PCP-PEV ganha a Câmara de Mora ao PS

Depois da CDU, com 45,66% dos votos e três mandatos, o segundo mais votado foi o PS, com 36,39%, e dois mandatos.

Em terceiro lugar ficou o movimento designado MAIS - Mora, com 12,36% dos votos, que não elegeu para a câmara.

Luis Simão Duarte de Matos será o novo presidente da Câmara Municipal de Mora, com maioria absoluta.