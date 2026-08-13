PCP quer apreciação parlamentar da PSU. "Há contactos em marcha"









“Há contactos em marcha nesse sentido. A expectativa quer temos - e trabalharemos para isso – é que será feita a apreciação parlamentar”, afirma o deputado em declarações à RTP Antena 1, garantindo que o partido “lá estará para combater” um diploma “inaceitável”, que “culpa os pobres pela sua própria pobreza”.





O pedido de apreciação parlamentar exige o apoio mínimo de 10 deputados. Alfredo Maia diz que “tem havido contactos" que vão continuar, sem clarificar se esse diálogo será feito apenas com os partidos à esquerda do PS.









Ouvido pela rádio pública, o deputado comunista insiste que o decreto-lei é “profundamente injusto” e que “o risco de aumento da pobreza e da exclusão social vai ser fortemente exponenciado”.





O decreto-lei do Governo, publicado esta quinta-feira, entra em vigor na sexta-feira, mas produz efeitos apenas no próximo dia 31 de dezembro.

O deputado Alfredo Maia considera que o conteúdo do decreto-lei do Governo, publicado esta quinta-feira em Diário da República, “confirma as reservas e a oposição” do partido e justifica que se faça uma apreciação parlamentar “no sentido de tentar expurgar as normas gravosas” do diploma.